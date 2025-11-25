0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T9362 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Blue Topaz

Ağırlık : 0.56 Karat

Kesim : Oval

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavinin en saf ve duru hali olan blue topaz, pırlantaların büyüleyici eşliğiyle parmağınızda eşsiz bir ışıltı şöleni sunuyor. Işığı mükemmel bir biçimde yansıtan bu tasarım, altının asil dokusuyla birleşerek elinize sofistike bir zarafet katıyor. Bu yüzük, doğanın huzurunu mücevherin ihtişamıyla buluşturan bir ustalık eseri.