0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR167825
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26.328 TL
26.328 TL
PEŞİN FİYATINA 8.776 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T9362
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.52 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.04 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Blue Topaz
Ağırlık : 0.56 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin en saf ve duru hali olan blue topaz, pırlantaların büyüleyici eşliğiyle parmağınızda eşsiz bir ışıltı şöleni sunuyor. Işığı mükemmel bir biçimde yansıtan bu tasarım, altının asil dokusuyla birleşerek elinize sofistike bir zarafet katıyor. Bu yüzük, doğanın huzurunu mücevherin ihtişamıyla buluşturan bir ustalık eseri.
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.52 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.04 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. F/G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.776 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.328 TL
26.328 TL
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