0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye T300 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.66 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklık Zamanı! Pırlanta Baget Kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir dokunuş sağlar. Şimdi alışverişe başlayın ve stilinizi yansıtın.