0.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3035 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm sanatını yansıtan pırlanta trend yüzük ile şıklığı ve zarafeti bir arada yaşayın. Bu özel tasarım yüzük, sade ve zarif bir görünüm sunarak minimalizm sanatının estetiğini taşıyor. Kaliteli pırlanta taşıyla süslenmiş olan bu yüzük, zarifliğiyle dikkat çekiyor. Minimalist tarzı sevenler için ideal bir seçenek olan bu yüzük, her stil ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Siz de minimalizm sanatının ifadesi olan bu şık yüzüğü tercih ederek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.