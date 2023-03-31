Altın Yonca Zincir Kolye T1425 Altın, 14 Ayar, 2.95 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Yonca Trend Kolye, minimalist ve zarif bir tasarıma sahip olan bir takıdır. Bu kolye, şıklığı ve sadeliği bir araya getirerek herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı oluşturur. Trend olan yonca figürü ile şansı sembolize eden bu kolye, her yaş grubundan kadının beğenisini kazanmaktadır. Siz de stilinize zarif bir dokunuş katmak isterseniz Altın Yonca Trend Kolye tam size göre!