Altın Yonca Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365433
%0
11.696 TL
11.696 TL
PEŞİN FİYATINA 3.899 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yonca Çift Zincir Bileklik T10797
14 Ayar, Altın, 1.07 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şansın en ikonik simgesi yonca, iki ayrı zincirin yarattığı akıcı ritimle buluşuyor. Bileğinizde sadece bir takı değil, gün boyu sizinle hareket eden uğurlu bir dokunuş.
Altın Yonca Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 3.899 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.696 TL
11.696 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N179241
Altın Yonca Kolye
%0
8.500 TL
8.500 TL
Ürün Kodu : E1137415
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe
%0
18.088 TL
18.088 TL
Ürün Kodu : R162701
Altın Taşlı Trend Yüzük
%0
18.700 TL
18.700 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL