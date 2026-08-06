Altın Yonca Çift Zincir Bileklik T10797 14 Ayar, Altın, 1.07 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şansın en ikonik simgesi yonca, iki ayrı zincirin yarattığı akıcı ritimle buluşuyor. Bileğinizde sadece bir takı değil, gün boyu sizinle hareket eden uğurlu bir dokunuş.