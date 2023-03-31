Altın Damla Baget Bileklik T1096

Altın Damla Baget Bileklik
Ürün Kodu : B280267
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22.712 TL
22.712 TL
PEŞİN FİYATINA 7.571 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Baget Bileklik T1096Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.50 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Damla Baget Bileklik, zarif ve şık detaylarıyla dikkat çeken bir takıdır. İnce işçilikle tasarlanmış olan bu bileklik, altın rengi ve baget kesim taşlarıyla göz alıcı bir görünüm sunar. Her tarza uyum sağlayabilen bu bileklik, özel günlerde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlar. Kaliteli malzemelerden üretilen Altın Damla Baget Bileklik, hem kendiniz için hem de sevdiklerinize hediye olarak tercih edebileceğiniz özel bir seçenektir. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her kadının takı koleksiyonunda olması gereken bir parçadır.
Altın Damla Baget Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.50 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Damla Baget Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 8 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Damla Baget Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Damla Baget Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.571 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.712 TL
22.712 TL
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