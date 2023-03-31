Altın Damla Baget Bileklik T1096 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Damla Baget Bileklik, zarif ve şık detaylarıyla dikkat çeken bir takıdır. İnce işçilikle tasarlanmış olan bu bileklik, altın rengi ve baget kesim taşlarıyla göz alıcı bir görünüm sunar. Her tarza uyum sağlayabilen bu bileklik, özel günlerde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlar. Kaliteli malzemelerden üretilen Altın Damla Baget Bileklik, hem kendiniz için hem de sevdiklerinize hediye olarak tercih edebileceğiniz özel bir seçenektir. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her kadının takı koleksiyonunda olması gereken bir parçadır.