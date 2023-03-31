0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T1930 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.75 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafetle işlenmiş Elegans İfadesi ile büyüleyici bir görünüm sunan pırlanta zümrüt kolye, her kadının hayallerini süsleyecek bir parçadır. İnce inceliklerle tasarlanmış olan bu kolye, şıklığınızı tamamlayacak ve her anınıza değer katacaktır. Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştırmak için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonuna göz atmayı unutmayın.