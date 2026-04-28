0.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T9903 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.64 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın ritmik bir düzenle parmak çevresine yayıldığı bu tasarım, sade ama etkileyici bir şıklık sunuyor. Pırlantaların dengeli yerleşimi, yüzüğe sürekli bir hareket hissi kazandırıyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar uyum sağlayan güçlü bir mücevherdir. Gerçek etki, sürekliliğin içinde saklıdır.