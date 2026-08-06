Altın Küp Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02837
%0
27.472 TL
27.472 TL
PEŞİN FİYATINA 9.157 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Küp Şahmeran Bileklik T10821
14 Ayar, Altın, 2.52 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
El hareketlerine kusursuzca uyum sağlayan Altın Küp Şahmeran Bileklik, hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu ve göz alıcı bir kullanım sunuyor.
Altın Küp Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 9.157 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.472 TL
27.472 TL
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