0.80 Karat Pırlanta Kare Taşlı Safir Küpe T9603 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,13 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,13 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak



Taş: Safir

Ağırlık: 0,54 Karat

Kesim: Kare Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Safirin sadakati temsil eden derin mavisi, pırlantalarla çevrelenmiş kare formunda modern bir duruş sergiliyor. Keskin hatların yarattığı bu sofistike görünüm, beyaz altın zincirle buluşarak teninizde asil bir kontrast yaratıyor. Hem güçlü hem de zarif bir stilin en net ifadesi olan bu küpe, lüksün en rafine hali.