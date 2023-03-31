0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2308 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist Sanatsalık ile tasarlanmış olan bu pırlanta tektaş küpe, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu küpe, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz bu küpe, size benzersiz bir stil ve zarafet katıyor. Şimdi siz de minimalist sanatsalık ile tasarlanmış bu pırlanta tektaş küpeyi keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.