0.37 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2233 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.39 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : H

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : H

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve incelikli bir tasarıma sahip olan Pırlanta Tektaş Küpe, sanat dokunuşlarıyla öne çıkıyor. Bu zarif tasarım, her anınıza şıklık katacak ve size benzersiz bir görünüm sunacak. İncelikli detaylarıyla dikkat çeken bu küpe, her stil ile mükemmel bir uyum sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu eşsiz tasarıma sahip olabilirsiniz.