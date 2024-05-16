0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye T4869 Rose Altın, 14 Ayar, 2.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak







Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik minimalizm ifadesini yansıtan pırlanta C harf kolye ile tarzınızı tamamlayın. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, minimalist bir görünüm için ideal bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.