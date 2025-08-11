Altın Kafes Erkek Kolye
Ürün Kodu : N163422
%0
74.528 TL
74.528 TL
PEŞİN FİYATINA 24.843 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kafes Erkek Kolye T5939
Altın, 14 Ayar, 7,63 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kafes formuyla tasarlanan bu altın erkek kolye, güçlü ve karakterli bir görünüm sunar. Maskülen çizgileriyle zamansız bir tamamlayıcıdır.
Altın Kafes Erkek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 7,63 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Kafes Erkek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Klasik altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Kafes Erkek Kolye , özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kafes Erkek Kolye
PEŞİN FİYATINA 24.843 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.528 TL
74.528 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B344970
Altın Vida Erkek Bileklik
%0
110.500 TL
110.500 TL
Ürün Kodu : R158666
Altın Siyah Taşlı Burgu Erkek Yüzük
%0
40.664 TL
40.664 TL
Ürün Kodu : C064356
Altın Sembol Twist Erkek Zincir
%0
166.328 TL
166.328 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL