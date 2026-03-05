Altın Fatma Ana Eli Kolye T9508 Altın, 14 Ayar, 1,51 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yüzyıllardır bereketi, şansı ve gücü simgeleyen bu kadim motif, altın işçiliğinin en modern haliyle teninize uzanıyor. İnce detaylarla bezenmiş altının büyüleyici ışıltısı, geleneğin ağırlığını çağdaş stilin zarafetiyle harmanlıyor. Kendi yaşam enerjinizi yükseltmek veya sevdiklerinize anlam yüklü, şans getirecek bir armağan vermek için eşsiz bir tercih.