Altın Fatma Ana Eli Kolye
Ürün Kodu : N174293
%0
14.688 TL
14.688 TL
PEŞİN FİYATINA 4.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fatma Ana Eli Kolye T9508
Altın, 14 Ayar, 1,51 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yüzyıllardır bereketi, şansı ve gücü simgeleyen bu kadim motif, altın işçiliğinin en modern haliyle teninize uzanıyor. İnce detaylarla bezenmiş altının büyüleyici ışıltısı, geleneğin ağırlığını çağdaş stilin zarafetiyle harmanlıyor. Kendi yaşam enerjinizi yükseltmek veya sevdiklerinize anlam yüklü, şans getirecek bir armağan vermek için eşsiz bir tercih.
Altın Fatma Ana Eli Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.51 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Fatma Ana Eli Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Fatma Ana Eli Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- 1.51 gramlık kolye özel gün için mi tasarlanmış, yoksa günlük de takılabilir mi?
5- 1.51 gram güçlü ve belirgin bir ağırlık sunar. Gün içinde varlığını hatırlatan bir ağırlık — özel davetler ve iş toplantıları için biçilmiş kaftan. Günlük uzun süreli kullanımda biraz daha dikkat gerektirir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Fatma Ana Eli Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.688 TL
14.688 TL
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