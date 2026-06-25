Altın Kaktüs Kolye T10480 Altın, 14 Ayar, 0.73 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Alışılmışın dışında tasarımıyla dikkat çeken kaktüs motifi, güçlü karakteri zarif bir formda yansıtıyor. Çölün dayanıklılığından ilham alan bu özel tasarım, özgün stilini detaylarla ifade etmeyi sevenler için tasarlandı. Modern görünümü sayesinde günlük kombinlere farklı bir enerji katıyor. Güç, en zarif haliyle de kendini gösterir.