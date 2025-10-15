1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe
Ürün Kodu : DE25006
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177.672 TL
177.672 TL
PEŞİN FİYATINA 59.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe T7486
Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.19 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.53 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.23 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltısıyla büyüleyen pırlanta baget küpe, zarif ve modern tasarımıyla öne çıkar. Büyük ve parlak baget kesim pırlantalar, her hareketinizde göz kamaştırıcı bir etki yaratır. Hem özel davetlerde hem de şık gece kombinlerinde kullanabileceğiniz bu küpe, stilinize sofistike bir dokunuş katmak isteyenler için ideal bir seçimdir. Zamansız tasarımı ve kaliteli işçiliğiyle bu küpe, ışıltınızı en iyi şekilde yansıtacak.
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 6.19 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klik sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.76 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS/SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 59.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
177.672 TL
177.672 TL
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