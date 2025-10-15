1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe T7486 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.19 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.53 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltısıyla büyüleyen pırlanta baget küpe, zarif ve modern tasarımıyla öne çıkar. Büyük ve parlak baget kesim pırlantalar, her hareketinizde göz kamaştırıcı bir etki yaratır. Hem özel davetlerde hem de şık gece kombinlerinde kullanabileceğiniz bu küpe, stilinize sofistike bir dokunuş katmak isteyenler için ideal bir seçimdir. Zamansız tasarımı ve kaliteli işçiliğiyle bu küpe, ışıltınızı en iyi şekilde yansıtacak.