2.58 Karat Pırlanta Trend Küpe T5252 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.73 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.56 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Hacimli formu ve taşların etkileyici dizilimiyle dikkat çeken bu tasarım, güçlü ama zarif bir duruş sunar. Işıltıyı sevenlerin günlük şıklığında bile öne çıkan bir tamamlayıcı olur.