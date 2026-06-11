Altın Arpa Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358025
%0
66.028 TL
66.028 TL
PEŞİN FİYATINA 22.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Arpa Detaylı Erkek Bileklik T10314
Altın, 14 Ayar, 6,75 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özgün dokusuyla dikkat çeken bu bileklik, arpa motiflerinden ilham alan detaylarıyla farklılaşıyor. Birbiriyle uyum içinde ilerleyen desenler, tasarıma hareket ve derinlik katıyor. Altının zarif ışıltısı, yüzeydeki detayları daha da belirgin hale getiriyor.
Altın Arpa Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 22.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.028 TL
66.028 TL
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