Altın Sallantılı Damla Küpe T1948

Altın Sallantılı Damla Küpe
Ürün Kodu : E161670
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35.428 TL
35.428 TL
PEŞİN FİYATINA 11.809 TL x 3 Taksit
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Altın Sallantılı Damla Küpe T1948Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.63 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalizmle zarafet ve ahengi bir araya getiren Altın Trend Küpe, stilinizi tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Şıklığı ve sadeliği birleştiren bu küpeler, herhangi bir kıyafete zarif bir dokunuş katarken aynı zamanda dikkat çekici bir detay sunar. Altın Trend Küpe, her yaşa ve her tarza hitap ederken, minimalist bir görünümle şıklığı yakalamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Size özgünlük ve zarafet sunan bu küpeler, her anınıza uyum sağlayacak ve her durumda size eşlik edecektir.
Altın Sallantılı Damla Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.63 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Sallantılı Damla Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sallantılı Damla Küpe
PEŞİN FİYATINA 11.809 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.428 TL
35.428 TL
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