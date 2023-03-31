Altın Sallantılı Damla Küpe T1948 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.63 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle zarafet ve ahengi bir araya getiren Altın Trend Küpe, stilinizi tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Şıklığı ve sadeliği birleştiren bu küpeler, herhangi bir kıyafete zarif bir dokunuş katarken aynı zamanda dikkat çekici bir detay sunar. Altın Trend Küpe, her yaşa ve her tarza hitap ederken, minimalist bir görünümle şıklığı yakalamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Size özgünlük ve zarafet sunan bu küpeler, her anınıza uyum sağlayacak ve her durumda size eşlik edecektir.