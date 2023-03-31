Altın Baget Klasik Kolye T37

Altın Baget Klasik Kolye
Ürün Kodu : N086473
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10.132 TL
10.132 TL
PEŞİN FİYATINA 3.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Klasik Kolye T37Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.57 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın baget kolye, şık minimalizm trendini yansıtan bir mücevher parçasıdır. Zarif ve sade tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şıklıkta bir seçenektir. Minimalist tarzıyla öne çıkan bu kolye, zarafetin ve sadeliğin en iyi ifadesidir. Altın baget kolye ile şıklığı minimal detaylarla tamamlayın.
Altın Baget Klasik Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.57 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Klasik Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Altın kolye nasıl saklanmalı ki uzun yıllar ilk günkü parlaklığını korusun?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Klasik Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın fiyatları arttığında kolyeın ham değeri de yükseliyor mu?
5- Gram altın fiyatı arttığında 1.57 gramlık kolyeın içerdiği altının değeri aynı oranda yükselir. Ancak takılar işçilik bedeli içerdiğinden külçe altın gibi likit bir yatırım değildir. Uzun vadede değer koruma açısından güçlüdür, kısa vadeli alım-satım için ise uygun değildir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Klasik Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.132 TL
10.132 TL
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