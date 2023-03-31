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Altın Baget Klasik Kolye

Ürün Kodu : N086473
Altın Baget Klasik Kolye
Altın Büyük Baget Küpe
Altın Büyük Baget Yüzük
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10.132 TL
10.132 TL
PEŞİN FİYATINA 3.377 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Baget Klasik Kolye T37

Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.57 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın baget kolye, şık minimalizm trendini yansıtan bir mücevher parçasıdır. Zarif ve sade tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şıklıkta bir seçenektir. Minimalist tarzıyla öne çıkan bu kolye, zarafetin ve sadeliğin en iyi ifadesidir. Altın baget kolye ile şıklığı minimal detaylarla tamamlayın.
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İade Koşulları

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Altın Baget Klasik Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.57 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Klasik Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Altın kolye nasıl saklanmalı ki uzun yıllar ilk günkü parlaklığını korusun?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Klasik Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın fiyatları arttığında kolyeın ham değeri de yükseliyor mu?
5- Gram altın fiyatı arttığında 1.57 gramlık kolyeın içerdiği altının değeri aynı oranda yükselir. Ancak takılar işçilik bedeli içerdiğinden külçe altın gibi likit bir yatırım değildir. Uzun vadede değer koruma açısından güçlüdür, kısa vadeli alım-satım için ise uygun değildir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Klasik Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.132 TL
10.132 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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