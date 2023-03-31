Altın Baget Klasik Kolye T37 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.57 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget kolye, şık minimalizm trendini yansıtan bir mücevher parçasıdır. Zarif ve sade tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şıklıkta bir seçenektir. Minimalist tarzıyla öne çıkan bu kolye, zarafetin ve sadeliğin en iyi ifadesidir. Altın baget kolye ile şıklığı minimal detaylarla tamamlayın.