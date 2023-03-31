0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük T500 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.17 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve minimalist bir şıklık ifadesiyle tasarlanmış olan bu pırlanta baget yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, zarafetiyle herkesin ilgisini çekecektir. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu yüzük, uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz dayanıklılığa sahiptir. Siz de bu zarif ve minimalist yüzükle şıklığınızı ifade edin.