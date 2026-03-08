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Ürün Kodu : DE31005
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
34.296 TL
34.296 TL
Ürün Kodu : DR150305
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
29.184 TL
29.184 TL
Ürün Kodu : DR159067
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük
29.568 TL
29.568 TL
Ürün Kodu : DN54981-G
Ürün Kodu : DR171614
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
24.576 TL
24.576 TL
Ürün Kodu : DE30004
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe
44.928 TL
44.928 TL
Ürün Kodu : DE23398
3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe
17.640 TL
17.640 TL
Ürün Kodu : DB13257
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
20.064 TL
20.064 TL
Ürün Kodu : DN58371
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
21.192 TL
21.192 TL
Ürün Kodu : DN50229
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
41.112 TL
41.112 TL
Ürün Kodu : DN64411
0.38 Karat Pırlanta Safir Kolye
30.552 TL
30.552 TL
Ürün Kodu : DE36433
1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
35.400 TL
35.400 TL
Ürün Kodu : DR89324
0.15 Karat Pırlanta Baget Top Yüzük
38.328 TL
38.328 TL
Ürün Kodu : DN25293
0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye
83.400 TL
83.400 TL
Ürün Kodu : DR124278
0.20 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
26.136 TL
26.136 TL
Ürün Kodu : DN48568
0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye
91.728 TL
91.728 TL
Ürün Kodu : DR153469
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük
37.056 TL
37.056 TL
Ürün Kodu : DR141016
0.47 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
29.352 TL
29.352 TL
Ürün Kodu : DN55148
0.82 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
15.048 TL
15.048 TL
Ürün Kodu : DR163734
0.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük
37.584 TL
37.584 TL
Ürün Kodu : DRO1239
0.60 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
83.880 TL
83.880 TL
Ürün Kodu : DR147041
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük
25.536 TL
25.536 TL
Ürün Kodu : DR167441
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
32.832 TL
32.832 TL
Ürün Kodu : DR172712
0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
28.128 TL
28.128 TL
Ürün Kodu : PC00749
0.02 Karat Pırlanta Ay Tragus Piercing
5.568 TL
5.568 TL
Ürün Kodu : DE37453
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe
25.272 TL
25.272 TL
Ürün Kodu : DN62910
0.80 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye
57.912 TL
57.912 TL
Ürün Kodu : DN64164
0.61 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Kolye
29.448 TL
29.448 TL
Ürün Kodu : DR175039
1.11 Karat Pırlanta Safir Yüzük
45.864 TL
45.864 TL
Ürün Kodu : DR172468
1.04 Karat Pırlanta Safir Yüzük
56.544 TL
56.544 TL
Ürün Kodu : DR90777
0.45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
66.408 TL
66.408 TL
Ürün Kodu : DR129540
0.68 Karat Pırlanta Baget Yüzük
84.480 TL
84.480 TL
Ürün Kodu : DR100106
0.37 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
71.376 TL
71.376 TL
Ürün Kodu : DR102271
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
45.984 TL
45.984 TL
Ürün Kodu : DR121754
1.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
49.704 TL
49.704 TL
Ürün Kodu : DR108269
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
20.136 TL
20.136 TL
Ürün Kodu : DR122002
0.61 Karat Pırlanta Trend Yüzük
48.624 TL
48.624 TL
Ürün Kodu : DR132719
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük
81.072 TL
81.072 TL
Ürün Kodu : DR13917
0.16 Karat Pırlanta Tria Yüzük
62.112 TL
62.112 TL
Ürün Kodu : DR116497
0.12 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük
37.032 TL
37.032 TL
Ürün Kodu : DR14484
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
80.520 TL
80.520 TL
Ürün Kodu : DN25329
1.99 Karat Pırlanta Damla Safir Kolye
82.008 TL
82.008 TL
Ürün Kodu : DRO1238
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
89.490 TL
89.490 TL
Ürün Kodu : DB11767
0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik
61.656 TL
61.656 TL
Ürün Kodu : DB14939
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
182.352 TL
182.352 TL
Ürün Kodu : DB10209
3.40 Karat Pırlanta Aurora Bileklik
307.680 TL
307.680 TL
Ürün Kodu : DB08279
0.96 Karat Pırlanta Damla Elmas Bileklik
122.280 TL
122.280 TL
Ürün Kodu : DB05725
0.38 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik
44.904 TL
44.904 TL
Ürün Kodu : DB10383
0.81 Karat Pırlanta Baget Bileklik
127.584 TL
127.584 TL
Ürün Kodu : DB09166
0.93 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
122.016 TL
122.016 TL
Ürün Kodu : DB05169
0.73 Karat Pırlanta Baget Bileklik
145.056 TL
145.056 TL
Ürün Kodu : DB09409
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik
17.376 TL
17.376 TL
Ürün Kodu : DL05545
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe
222.936 TL
222.936 TL
Ürün Kodu : DB09495
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik
17.472 TL
17.472 TL
Ürün Kodu : DB11638
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik
128.592 TL
128.592 TL
Ürün Kodu : DB11306
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik
61.560 TL
61.560 TL
Ürün Kodu : DL02108
0.45 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
97.800 TL
97.800 TL
Ürün Kodu : DL02384
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
64.872 TL
64.872 TL
Ürün Kodu : DL05781
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe
69.408 TL
69.408 TL
Ürün Kodu : DB15873
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
234.744 TL
234.744 TL
Ürün Kodu : DB15040
0.33 Karat Pırlanta Bileklik
36.835 TL
36.835 TL
Ürün Kodu : DB10194
3.34 Karat Pırlanta Aurora Bileklik
381.936 TL
381.936 TL
Ürün Kodu : DB12099
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik
42.336 TL
42.336 TL
Ürün Kodu : DN51883
0.23 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye
39.984 TL
39.984 TL
Ürün Kodu : DL05342
1.82 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
183.216 TL
183.216 TL
Ürün Kodu : DN54821
0.79 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
87.888 TL
87.888 TL
Ürün Kodu : DN31847
0.57 Karat Pırlanta Baget Kolye
75.840 TL
75.840 TL
Ürün Kodu : DN35358
0.60 Karat Pırlanta Baget Kolye
76.296 TL
76.296 TL
Ürün Kodu : DN63900
0.10 Karat Pırlanta Efektli Trend Kolye
29.784 TL
29.784 TL
Ürün Kodu : DN35639
0.89 Karat Pırlanta Baget Kolye
102.600 TL
102.600 TL
Ürün Kodu : DN47369
1.05 Karat Pırlanta Aurora Kolye
131.664 TL
131.664 TL
Ürün Kodu : DN48453
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye
51.504 TL
51.504 TL
Ürün Kodu : DN40631
0.15 Karat Pırlanta Baget Kolye
53.352 TL
53.352 TL
Ürün Kodu : DN24155
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye
68.904 TL
68.904 TL
Ürün Kodu : DN60875
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye
65.856 TL
65.856 TL
Ürün Kodu : DN33363
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye
59.520 TL
59.520 TL
Ürün Kodu : DN58130
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye
20.448 TL
20.448 TL
Ürün Kodu : DN37288
0.53 Karat Pırlanta Baget Kolye
79.968 TL
79.968 TL
Ürün Kodu : DN47355
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
39.264 TL
39.264 TL
Ürün Kodu : DN56274
0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye
82.008 TL
82.008 TL
Ürün Kodu : DR162294
1.43 Karat Pırlanta Trend Yüzük
143.496 TL
143.496 TL
Ürün Kodu : DR170501
1.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük
126.144 TL
126.144 TL
Ürün Kodu : DR166390
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
140.952 TL
140.952 TL
Ürün Kodu : DN58497
0.83 Karat Pırlanta Baget Kolye
108.480 TL
108.480 TL
Ürün Kodu : DN53762
0.13 Karat Pırlanta Trend Kolye
33.312 TL
33.312 TL
Ürün Kodu : DN26423
1.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
135.648 TL
135.648 TL
Ürün Kodu : DN49721
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye
59.184 TL
59.184 TL
Ürün Kodu : DN46406
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Kolye
40.992 TL
40.992 TL
Ürün Kodu : DN54981
Ürün Kodu : DN47479
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Kolye
25.320 TL
25.320 TL
Ürün Kodu : DN51793
0.68 Karat Pırlanta Baget Kolye
94.920 TL
94.920 TL
Ürün Kodu : DN29034
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye
48.552 TL
48.552 TL
Ürün Kodu : DN46975
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye
65.256 TL
65.256 TL
Ürün Kodu : DN49119
0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye
46.920 TL
46.920 TL
Ürün Kodu : DN51416
0.80 Karat Pırlanta Trend Kolye
93.168 TL
93.168 TL
Ürün Kodu : DN43293
0.10 Karat Pırlanta Tria Kolye
53.352 TL
53.352 TL
Ürün Kodu : DN46714
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye
52.488 TL
52.488 TL
Ürün Kodu : DN60832
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye
17.184 TL
17.184 TL
Ürün Kodu : DN35082
0.29 Karat Pırlanta Elmas Gül Kolye
45.960 TL
45.960 TL
Dünya Kadınlar Gününde Lizay Pırlanta ile Gününüzü Anlamlandırın
Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanan, kadınların topluma katkılarını, başarılarını ve hak mücadelesini onurlandıran özel bir gündür. Bu özel ve anlamlı güne özel Lizay Pırlanta, zamansız tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle, kadınların zarafetini ve gücünü en güzel şekilde yansıtacak mücevher seçeneklerini sunar. Siz de, hayatınızda yeri özel olan kadına Lizay Pırlanta’dan bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi seçerek, sevdiklerinizin özel hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Farklı hediye seçenekleri için Lizay Pırlanta’nın birbirinden özel diğer koleksiyonlarına da bakabilir, tekli ve set pırlanta seçimleri yapabilirsiniz.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Hikâyesi Nedir?
8 Mart, yalnızca bir hediye günü değil, kadınların hak mücadelesi, toplumsal fırsat eşitliği ve adaletin sağlanmasına yönelik önemli bir adımdır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların iş ve sosyal hayatta vermek zorunda kaldıkları hak mücadelesine farkındalık oluşturmak için belirlenen bir tarihtir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi 1857 yılında New York’taki tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için greve çıktıkları gün olmasına dayanır. Kadın hakları hareketinin bir başlangıç ve dönüm noktası kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar günü, 1910 yılında Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’ndan beri her yıl kutlanır. Siz de bu günün vesilesiyle hayatınızdaki kadınların verdikleri emek ve mücadelenin farkında olduğunuzu, özenle işlenmiş bir hediye pırlanta ile hissettirebilirsiniz.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Hediye Seçimi Nasıl Olmalı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hediye seçerken önemli olan, karşı tarafın kendini özel, değerli ve hatırlanmış hissetmesini sağlamaktır. Maddi değeri yüksek olmasının yanında, duygu yüklü, kişisel ve anlamlı seçimler her zaman daha kalıcı bir etki bırakır. Hediye edilen kişinin zevkine uygun severek kullanacağı bir pırlanta seçmek, anlamlı ve kalıcı bir hediye olabilir.
Pırlanta seçerken, alıcının tarzını ve kişisel beğenilerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Öncelikle, kişinin günlük tarzını ve sevdiği renkleri düşünmek faydalı olacaktır. Örneğin, sade ve zarif bir tarza sahip biri için tektaş pırlanta tercih edilebilirken, daha gösterişli bir stil sevenler için çok taşlı veya zümrüt, yakut, safir gibi renkli taşlarla bezenmiş pırlanta takılar ideal olabilir.
Pırlanta kesimi de kişinin tercihine göre seçilmelidir. Yuvarlak, prenses, damla veya zümrüt kesim gibi farklı seçeneklerden sıklıkla kullanmayı seçtiği bir modelden hediye edebilirsiniz. Özenle seçilmiş bir pırlanta, hem estetik hem de duygusal açıdan unutulmaz bir hediye olacaktır.
Dünya Kadınlar Gününde Lizay Pırlanta Hediye Modelleri
Lizay Pırlanta her kadının beğenisine hitap edecek farklı tarz ve tasarımlarda pırlanta modellerini 8 Mart Kadınlar Günü Hediyesi kategorisinde toplar. Hayatınızda özel bir yer edinmiş her kadına onun zevkine uyan özel bir tasarım seçebilirsiniz. Lizay Pırlanta seçenekleri arasından seçebileceğiniz bazı pırlanta hediye modelleri şunlar olabilir:
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1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik: Pırlanta su yolu bir bileklik, gündelik hayatta ve özel davetlerde kullanılabilecek şık ve sade bir takıdır. Özellikle modern takılar seven ve altın rengini soğuk tonlar olan beyaz altın seçen kadınlar için Pırlanta Su Yolu Bileklik ideal hediye seçimlerinden biri olur.
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0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye: Aşkın ve tutkunun taşı kırmızı yakut hem Kadınlar Günü’nde hem de Sevgililer Günü ve yıldönümleri gibi romantik hediye verilen günlerin öncelikli seçimleri arasında yer alır. Sonsuz aşkı simgeleyen Yakut Sonsuzluk Kolye şık bir hediye seçimi olabilir.
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Altın İncili İstiridye Kolye: Takıda alışılmışın dışında farklı tasarımlar kullanan gold tutkunu kadınlar için incili istiridye kolye Kadınlar Günü için tercih edilebilecek özel hediyelerden biri olabilir. Okyanusun içinde çakıl taşlarını inciye dönüştüren istiridyeler gibi hediyenin sahibine taşların arasında bir inci olduğunu simgeleyen Altın İncili İstiridye Kolye ile anlamlı bir mesaj verebilirsiniz.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde En Çok Tercih Edilen Hediyeler
8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak en çok tercih edilen göz alıcılığıyla insanı büyüleyen pırlantalardır. Kadının zarafetini ve ışıltısını yansıtan pırlanta kolye, küpe, bileklik ve yüzükler Dünya Kadınlar Günü hediye seçimlerinde ilk önceliği alır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pırlanta hediye almak için hem özel kampanyalardan faydalanabileceğiniz hem de sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz bir fırsattır.
Her hediyeyi anlamlı kılan onu sunma şeklidir. Deneyim ve hediyeye yüklenen duygusal anlam ile manevi değer taşıyan bir takıya dönüşmesi önemlidir. Bunun için hediyeyi ince düşünülmüş bir sürpriz ile verebilir ve bu özel günü kendiniz için unutulmaz bir anıya dönüştürebilirsiniz.
Dünya Kadınlar Gününde Hediyenize Eşlik Edecek Mesajlar ve Notlar
Kömürün elmasa dönüş serüveni, toprak altında baskı altında geçen uzun yıllara bağlıdır. Tüm bu zorlukların sonucunda bir darbede kolayca ufalanıp dağılan kömür, dünyanın en keskin ve sert madeni olan elmasa dönüşür. Elmasın pırlantaya dönüşmesi ise maden işçilerinin zor şartlardaki kazılarından; elmas ustalarının ellerindeki özel kesim masasına erişene kadar ayrı bir yolculuktur. Tıpkı kömürün pırlantaya dönüşene kadar yaşadığı zorluklar gibi her kadın da daha çocukluktan itibaren cinsiyeti sebebiyle karşı karşıya zorluklarla mücadele eder.
Pırlanta, her şeye rağmen neşesiyle elmas gibi parlayan kadınlar için en güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyeleri arasında ilk sırada yer alır. Tıpkı elmasın hikâyesinde olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları hazırlarken sevdiklerinize tüm değerli taşların, madenlerin ve incilerin zorlu oluşum serüvenini örnek verebilirsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri arasında kendi duygularınızı içtenlikle ifade ettiğiniz cümleler kurmak, hediyenizi çok daha anlamlı hale getirecektir.
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