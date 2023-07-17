2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T3764 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.66 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 2.57 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Elegans ve Estetik İncelikler ile tasarlanmış, Pırlanta Fancy Taşlı Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Bu yüzük, zarif tasarımı ve yüksek kaliteli taşlarıyla dikkat çekiyor. Lizay kalitesiyle üretilen bu yüzük, hem şıklığınızı tamamlayacak hem de göz kamaştıracak. Elegans ve estetik inceliklerin bir araya geldiği bu yüzük, sizin için mükemmel bir seçim olabilir.