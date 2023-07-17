2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
Ürün Kodu : DR110377
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24.816 TL
24.816 TL
PEŞİN FİYATINA 8.272 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T3764
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.66 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Fancy
Ağırlık : 2.57 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Elegans ve Estetik İncelikler ile tasarlanmış, Pırlanta Fancy Taşlı Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Bu yüzük, zarif tasarımı ve yüksek kaliteli taşlarıyla dikkat çekiyor. Lizay kalitesiyle üretilen bu yüzük, hem şıklığınızı tamamlayacak hem de göz kamaştıracak. Elegans ve estetik inceliklerin bir araya geldiği bu yüzük, sizin için mükemmel bir seçim olabilir.
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.66 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Yüzükte pırlanta taşlar 0.06 karat ağırlığında,F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan doğal fancy taş ise 2.57 karat ağırlığındadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.272 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.816 TL
24.816 TL
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