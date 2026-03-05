Altın Kalp Trend Kolye T9506 Altın, 14 Ayar, 1,46 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

En saf duyguların, aşkın ve tutkunun evrensel sembolü, altının zamansız zarafetiyle yeniden yorumlandı. Romantik tonların eşlik ettiği bu zarif tasarım, göğsünüzde taşıyacağınız sımsıcak bir hisse dönüşüyor. Hayatınızdaki o en özel insana kalbinizin anahtarını sunmak veya kendi sevgi dolu ruhunuzu ödüllendirmek için kusursuz bir parça.