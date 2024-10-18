2.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük T5212 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.35 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.59 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dikkat çeken formu ve dengeli taş dizilimiyle bu özgün parça, sofistike zevklere hitap eder. Göz alıcı duruşu sayesinde hem özel günlerde hem de günlük kullanımda fark yaratmak isteyenler için güçlü bir tamamlayıcıdır.