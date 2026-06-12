Altın Kare Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358041
%0
71.536 TL
71.536 TL
PEŞİN FİYATINA 23.845 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kare Detaylı Erkek Bileklik T10373
Altın, 14 Ayar, 6,30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kare formların net ve güçlü çizgileri, bu bilekliğe modern bir görünüm kazandırıyor. Altın yüzeylerde öne çıkan geometrik detaylar, tasarım boyunca dengeli bir ritim oluşturuyor. Sade şıklığı güçlü bir karakterle buluşturan dikkat çekici bir aksesuar.
Altın Kare Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 23.845 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.536 TL
71.536 TL
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