0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük T570 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansla Minimalizm Uyum ile Pırlanta Baget Yüzük, zarif ve minimalist bir tasarıma sahip olan baget pırlanta yüzüktür. Bu şık ve modern yüzük, minimalizm ile uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Kaliteli malzemelerden üretilen bu yüzük, her türlü stil ve kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Elegans ve minimalizm sevenler için ideal bir seçenektir.