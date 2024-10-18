0.64 Karat Pırlanta Baget Kolye T5232 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif taş dizilimi ve modern formuyla öne çıkan bu tasarım, boynunuzda etkileyici bir ışıltı bırakır. Günlük stilinizi sade ama sofistike bir ifadeyle tamamlamak isteyenler için ideal bir seçimdir. Her detayında özen ve zarafet hissedilir.