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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  B317205
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
24.548 TL
24.548 TL
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8.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341877
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
28.358 TL
28.358 TL
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9.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094169
Altın Mor Mineli Geometrik Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mor Mineli Geometrik Kelepçe
86.972 TL
86.972 TL
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28.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B364430
Altın Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tasarım Bileklik
23.528 TL
23.528 TL
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7.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001302
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal
17.204 TL
17.204 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B259904
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
54.400 TL
54.400 TL
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18.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365615
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik
53.788 TL
53.788 TL
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17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B364001
Altın Baget Taşlı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Trend Bileklik
45.016 TL
45.016 TL
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15.005 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02004
Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348217
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik
56.236 TL
56.236 TL
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18.745 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365423
Altın İki Mısra Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın İki Mısra Bileklik
30.872 TL
30.872 TL
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10.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344604
Altın Mineli Kalp Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Kalp Bileklik
10.268 TL
10.268 TL
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3.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B363952
Altın Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Bileklik
61.336 TL
61.336 TL
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20.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365416
Altın Top Top Örgü Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Top Top Örgü Bileklik
70.516 TL
70.516 TL
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23.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365431
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
13.668 TL
13.668 TL
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4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365459
Altın Pırıltı Zırhı Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Pırıltı Zırhı Bileklik
86.360 TL
86.360 TL
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28.787 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365910
Altın Çok Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çok Taşlı Bileklik
29.036 TL
29.036 TL
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9.679 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348308
Altın Üçgen Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Bileklik
73.168 TL
73.168 TL
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24.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B351470
Altın Opal Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Opal Taşlı Bileklik
35.428 TL
35.428 TL
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11.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B353722
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik
84.184 TL
84.184 TL
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28.061 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001305
Altın Göz Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Göz Halhal
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B294075
Altın Baget Sıralı Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Sıralı Bileklik
39.032 TL
39.032 TL
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13.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344352
Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Bileklik
28.358 TL
28.358 TL
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9.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B280267
Altın Damla Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Bileklik
22.712 TL
22.712 TL
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7.571 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L091218
Altın Baget Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Taşlı Kelepçe
86.088 TL
86.088 TL
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28.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L091211
Altın Su Yolu Kelepçe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Su Yolu Kelepçe
90.984 TL
90.984 TL
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30.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B292919
Altın Klasik Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
30.872 TL
30.872 TL
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10.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B231002
Altın Çift Zincir Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Zincir Damla Bileklik
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325234
Altın Çapraz Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çapraz Baget Bileklik
39.032 TL
39.032 TL
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13.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325255
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
44.540 TL
44.540 TL
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14.847 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B352583
Altın Taşlı Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Bileklik
18.425 TL
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6.142 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001300
Altın Güneş Yıldızlı Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Yıldızlı Halhal
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B265522
Altın Yaşam Çiçeği Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yaşam Çiçeği Bileklik
19.924 TL
19.924 TL
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6.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350386
Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik
27.472 TL
27.472 TL
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9.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B308718
Altın Beyaz Mavi Mineli Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mavi Mineli Yonca Bileklik
109.616 TL
109.616 TL
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36.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L093718
Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe
108.052 TL
108.052 TL
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36.017 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L093030
Altın Taşlı Pembe Mineli Kare Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Pembe Mineli Kare Kelepçe
112.948 TL
112.948 TL
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37.649 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L093284
Altın Taşlı Mavi Mineli Yuvarlak Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Mavi Mineli Yuvarlak Kelepçe
105.332 TL
105.332 TL
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35.111 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L092843
Altın Taşlı Siyah Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Siyah Mineli Kelepçe
53.448 TL
53.448 TL
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17.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B330323
Altın Beyaz Mineli Kalp Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mineli Kalp Zincir Bileklik
89.420 TL
89.420 TL
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29.807 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM01839
Altın Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02424
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02348
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349082
Altın Düğüm Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Düğüm Bileklik
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349074
Altın Pul Desenli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pul Desenli Bileklik
34.544 TL
34.544 TL
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11.515 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348661
Altın Ay Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Yıldız Bileklik
16.524 TL
16.524 TL
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5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348565
Altın Damla Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Damla Taşlı Bileklik
81.124 TL
81.124 TL
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27.041 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348222
Altın Zincirli Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincirli Baget Bileklik
45.832 TL
45.832 TL
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15.277 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L092657
Altın Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kelepçe
123.964 TL
123.964 TL
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41.321 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L028363
Altın Top Kaburga Kelepçe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Top Kaburga Kelepçe
151.028 TL
151.028 TL
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50.343 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B311469
Altın Büyük Kalpli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Büyük Kalpli Bileklik
39.644 TL
39.644 TL
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13.215 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348269
Altın Taşlı Zikzak Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Zikzak Bileklik
119.136 TL
119.136 TL
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39.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02267
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik
30.328 TL
30.328 TL
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10.109 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B332826
Altın Nazar Boncuklu Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Boncuklu Yonca Bileklik
43.928 TL
43.928 TL
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14.643 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B319403
Altın Kalpli Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Zincir Bileklik
44.336 TL
44.336 TL
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14.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B332013
Altın Yonca Taşlı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yonca Taşlı Zincir Bileklik
42.976 TL
42.976 TL
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14.325 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B333637
Altın Ezme Zincir Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ezme Zincir Yonca Bileklik
45.900 TL
45.900 TL
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15.300 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B332822
Altın Nazar Boncuklu Kalp Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Boncuklu Kalp Bileklik
44.268 TL
44.268 TL
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14.756 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B273942
Altın Sallantılı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Zincir Bileklik
46.104 TL
46.104 TL
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15.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  A063336
Altın Ajda Bilezik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Ajda Bilezik
51.272 TL
51.272 TL
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17.091 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030159
Altın Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Kelepçe
79.990 TL
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26.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030809
Altın Kalpli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
Altın Kalpli Baget Kelepçe
56.236 TL
56.236 TL
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18.745 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325229
Altın Klasik Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
46.716 TL
46.716 TL
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15.572 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325224
Altın Zikzak Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Zikzak Baget Bileklik
36.040 TL
36.040 TL
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12.013 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325259
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
53.788 TL
53.788 TL
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17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325258
Altın Kar Tanesi Yaprak Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Kar Tanesi Yaprak Bileklik
45.424 TL
45.424 TL
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15.141 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325230
Altın Klasik Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
42.432 TL
42.432 TL
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14.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358763
Altın Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Bileklik
17.195 TL
17.195 TL
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5.732 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257425
Altın Yaprak Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Su Yolu Bileklik
35.360 TL
35.360 TL
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11.787 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B347616
Altın Taşlı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Trend Bileklik
55.828 TL
55.828 TL
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18.609 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257406
Altın Damla Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Trend Bileklik
37.400 TL
37.400 TL
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12.467 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257448
Altın Trend Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Su Yolu Bileklik
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257416
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
41.752 TL
41.752 TL
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13.917 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030664
Altın Sedefli Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Taşlı Bileklik
90.916 TL
90.916 TL
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30.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030681
Altın Taşlı Modern Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Modern Kelepçe
112.268 TL
112.268 TL
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37.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001303
Altın Deniz Yıldızı Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Deniz Yıldızı Halhal
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00913
Altın Güneş Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Şahmeran Bileklik
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00910
Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00480
Altın Hilal Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Hilal Şahmeran Bileklik
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B352039
Altın Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Bileklik
14.850 TL
14.850 TL
Sepete Ekle
4.950 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B268426
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
42.500 TL
42.500 TL
Sepete Ekle
14.167 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B260373
Altın Baget Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Baget Zincir Bileklik
53.788 TL
53.788 TL
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17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B007272
Altın Çift Zincir Plaka Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Zincir Plaka Bileklik
16.456 TL
16.456 TL
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5.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272228
Altın At Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın At Bileklik
16.796 TL
16.796 TL
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5.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272227
Altın Kedi Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Kedi Bileklik
17.204 TL
17.204 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001212
Altın Baget Çiçek Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Çiçek Halhal
32.912 TL
32.912 TL
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10.971 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00912
Altın Taşlı Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Şahmeran Bileklik
19.516 TL
19.516 TL
Sepete Ekle
6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00911
Altın Kare Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Kare Şahmeran Bileklik
21.692 TL
21.692 TL
Sepete Ekle
7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B343543
Altın Trend Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Çiçek Bileklik
19.121 TL
19.121 TL
Sepete Ekle
6.374 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B265989
Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik
18.360 TL
18.360 TL
Sepete Ekle
6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B274422
Altın Taşlı Yaprak Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Yaprak Bileklik
26.860 TL
26.860 TL
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8.953 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257486
Altın Trend Yaprak Desenli Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Yaprak Desenli Bileklik
32.708 TL
32.708 TL
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10.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B310059
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Bileklik
30.375 TL
30.375 TL
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10.125 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B268432
Altın Trend Sıralı Tektaş Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Sıralı Tektaş Bileklik
47.056 TL
47.056 TL
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15.685 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030511
Altın Kuzey Yıldızı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Kelepçe
97.308 TL
97.308 TL
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32.436 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030512
Altın Siyah Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Siyah Mineli Kelepçe
96.152 TL
96.152 TL
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32.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030520
Altın Efektli Taşlı Düğme Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Efektli Taşlı Düğme Kelepçe
92.140 TL
92.140 TL
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30.713 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L019735
Altın Kilit Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kilit Kelepçe
84.252 TL
84.252 TL
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28.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L025672
Altın Kırmızı Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kırmızı Mineli Kelepçe
98.328 TL
98.328 TL
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32.776 TL x 3 Taksit

Altın bileklikler, asaletin sembolü olarak her dönemin en çok tercih edilen aksesuarları arasında yer alır. Yüzyıllardır süregelen gelenekle hem kadınların hem de erkeklerin stiline şıklık katan altın bilekliklerle zerafeti en sade şekilde ifade edebilirsiniz. Her yaştan insanın vazgeçilmez tercihi haline gelen bileklikler farklı tarzlara hitap eden tasarımlarıyla göz doldurur. Siz de sade bir bileklikle günlük kombinlerinizi tamamlayabilir, özel günlerde gösterişli modellerle tarzınıza şık bir dokunuş katabilirsiniz.

Sadece bir aksesuar olmanın ötesinde altın bileklikler, anlam dolu bir hediye seçeneği olarak da öne çıkar. Sevdiklerinize onları ne kadar düşündüğünüzü göstermek için anlamlı bir bileklik alabilirsiniz. Her zaman yanında taşıyabilecekleri kalıcı bir hediye olarak unutulmaz bir hatıra haline gelir.

Altın bileklik seçerken stilinize en uygun modeli Lizay Pırlanta’da bulabilirsiniz. Farklı tasarım, renk ve kalınlık seçenekleri ile her zevke hitap eden altın bilekliklerle kıyafetinize uygun kombinler yapabilirsiniz.

Altın Bileklik Modelleri

Altın bileklik modelleri şık tasarımlarıyla her anınıza uyum sağlar. Siz de bu bilekliklerle hem iş ortamında hem de günlük aktivitelerinizde göz alıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.

  • Su yolu bileklikler, ince ve zarif tasarımlarıyla günlük kullanım için ideal bir seçenektir. Sade şıklığı yakalayabilir, kombinlerinize ışıltılı bir dokunuş katabilirsiniz. Su yolu bileklikler, minimal tarzdan hoşlananlar için eşsiz bir tercih olur.

  • Esnek yapısıyla elastik bileklikler pratik kullanımıyla günlük hayatınıza kolaylık katar. Bileğinize rahatça oturarak size gün boyu konfor sağlar. Dilediğiniz zaman hızla çıkarıp takabilir, günlük koşuşturmanızda stilinizi koruyabilirsiniz.

  • Çiçekli altın bileklikler, doğanın zarafetini bileklerinize taşıyan şık bir seçenektir. Baharın enerjisini günlük kombinlerinize yansıtabilir, tarzınızda romantik hava yakalayabilirsiniz. Romantik havasıyla ön plana çıkan kalpli bileklik modellerini özel anlar için hediye olarak tercih edebilirsiniz. Hem de gösterişli bir stil yakalayabilir, hem de sevdiklerinize olan bağlılığınızı şık bir şekilde ifade edebilirsiniz.

  • Nazar boncuklu altın bileklikler, hem geleneksel hem de modern bir dokunuşla tarzınızı tamamlar. Nazar boncuğunun koruyucu gücüne inanıyorsanız bileklikleri günlük stilinize dahil edebilir, anlamlı bir aksesuar tercih edebilirsiniz.

  • Damla şeklinde tasarlanmış altın bilekliklerle günlük tarzınıza sofistike bir etki katabilirsiniz. Damla formundaki detaylar her kombininize uyum sağlayarak stilinizi tamamlar.

  • Yıldızlı altın bileklikler, gökyüzünün büyüleyici parlaklığını ve gizemini bileğinize taşır. Görünümünüze dikkat çekici sembol ekleyerek enerjik bir dokunuş katabilirsiniz.

Altın Bileklik Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Altın bileklik seçerken uzun vadeli memnuniyetinizi sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunur. Doğru seçimi yaparak hayatınızın her anında kullanabileceğiniz vazgeçilmez bir aksesuara sahip olabilirsiniz.

  • Öncelikle hangi tarzın size daha çok hitap ettiğini belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Minimalist tasarımların mı yoksa gösterişli taşlı modellerin mi daha çok ilginizi çektiğine karar verebilirsiniz.

  • Bileklik alırken bileğinizin ölçüsünü doğru bir şekilde almanız oldukça önemlidir. Çok sıkı ya da çok bol bir bileklik, günlük kullanımda rahatsızlık yaratabilir. Ölçünüzü doğru alarak bileğinize tam oturan bir model seçebilirsiniz.

  • Günlük olarak kullanmayı planladığınız bir bileklik alacaksanız pratikliğe önem verebilirsiniz. Kolayca takıp çıkarabileceğiniz dayanıklı modeller, günlük koşuşturmanızda size rahatlık sağlar. Su yolu veya elastik modeller gibi pratik seçeneklere yönelebilirsiniz.

  • Altın bileklik seçerken ona kişisel bir anlam katmak isterseniz uyumlu yüzük modelleriyle birlikte alarak elinizde set oluşturabilirsiniz.

  • Bütçenizi önceden belirlemek aradığınız bilekliği bulmanızı kolaylaştırır. Altın bileklikler, farklı ayar ve tasarım seçenekleriyle geniş bir fiyat yelpazesine sahiptir. Her bütçeye uygun modelleri Lizay Pırlanta’da bulabilirsiniz.

Altın Bileklik Bakımı ve Temizliği

Altın bilekliklerinizin uzun ömürlü kalması için düzenli bakım ve temizlik oldukça önemlidir. Doğru bakım yöntemlerini uygulayarak bilekliklerinizin ilk günkü ışıltısını koruyabilirsiniz. Altın bilekliklerinizi en iyi şekilde korumanız için dikkat etmeniz gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Altın bilekliklerinizi düzenli aralıklarla temizleyerek parlaklığını kaybetmesini önleyebilirsiniz. Evde kolayca uygulayabileceğiniz basit temizlik yöntemleriyle bilekliklerinizi eski ışıltısına kavuşturabilirsiniz.

  • Parfüm, krem, deterjan gibi kimyasal maddeler altının yüzeyine zarar verebilir. Altın bilekliklerinizi kullanırken bu tür ürünlerle temasından kaçınmalısınız. Özellikle el kremleri ve parfümler, bilekliklerinize zarar verebileceği için bu tür ürünleri kullanmadan önce bilekliğinizi çıkarabilirsiniz.

  • Altın bilekliklerinizi saklarken çizilme ve darbelere karşı korumanız önemlidir. Bilekliklerinizi ayrı bir mücevher kutusu içinde saklayarak zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın sunduğu mücevher kutusu, bilekliklerinizi diğer takılarla karışmaması için ayrı bir bölmede güvenle saklamanızı sağlar.

  • Altın bilekliklerinizi uzun ömürlü kullanmak için dikkatli olmalısınız. Ağır fiziksel aktiviteler sırasında bilekliklerinizi çıkarmanız, darbe ve çizilmelere karşı korunmasına yardımcı olur. Ek olarak altın bilekliklerinizi uzun süre suya maruz bırakmaktan kaçınarak matlaşmasını önleyebilirsiniz.

Basit ama etkili yöntemlerle altın bilekliklerinizi her zaman en iyi durumda tutabilir, yıllar boyunca keyifle kullanabilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın özenle tasarlanmış zengin model seçenekleri stilinizi tamamlamanıza yardımcı olur. Siz de Lizay Pırlanta’yı ziyaret ederek hem kendiniz hem de sevdikleriniz için en zarif bileklikleri keşfedebilirsiniz.

Altın Bileklik Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Altın bileklik alırken, altının saflığı önemli bir faktördür. 14 ayar, 18 ayar veya 22 ayar gibi saflık oranları, takının kalitesini belirler. Ayrıca, bilekliğin tasarımı, işçiliği, kullanılan metalin türü ve bilek ölçüsüne uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Taşlı veya taşsız modeller arasında tarzınıza uygun olanı seçmek önemlidir.
Altın Bilekliklerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Altın bilekliklerin bakımı oldukça basittir. Kimyasal maddelerden ve aşırı sıcaklıktan kaçınılmalıdır. Nazikçe temizlemek için ılık su ve sabun kullanılabilir. Sert temizleyiciler altına zarar verebilir. Kullanılmadığında çizilmemesi için kutuda saklanması önemlidir. Düzenli temizlikle altın bilekliğinizin parlaklığını koruyabilirsiniz.
Altın Bilekliklerin Ölçüsü Ayarlanabiliyor mu, Her Bileğe Uyar Mı?
Bazı altın bileklikler ayarlanabilir özellikte olabilir, ancak çoğu sabit ölçülerde üretilir. Bilek ölçünüzü doğru alarak bilekliğin rahatça takılmasını ve taşların yerinde kalmasını sağlamak önemlidir. Ayarlanabilir modeller, daha esnek bir uyum sağlar ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eder.
Altın Bileklikler Nasıl Kombinlenir?
Altın bileklikler, şık ve zarif bir aksesuardır. İnce ve sade bir tasarım minimalist bir tarz için uygundur, ancak farklı bileziklerle kombinleyerek dikkat çekici bir stil yaratılabilir. Diğer altın takılarla uyumlu bir şekilde kombin yapmak, şıklığınızı artıracaktır. Birden fazla bileklik kullanıyorsanız, ton uyumlarına dikkat etmelisiniz.
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