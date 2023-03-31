1.04 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye T1910 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.53 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.51 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve minimalist tasarım anlayışıyla hazırlanan pırlanta yakut kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu eşsiz parça, uyumuyla dikkat çekerken, Lizay Pırlanta kalitesiyle de öne çıkıyor. Şimdi siz de bu muhteşem kolyeyi keşfedin ve tarzınıza değer katın.