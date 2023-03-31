Altın Çift Renk Yıldız Yüzük T2893 Altın ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.59 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın yıldız yüzük, zarif ve incelikli tasarımıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Bu yüzük, şıklık arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Refined incelikli tasarımıyla her tarza uyum sağlayan bu yüzük, her anı özel kılmak için ideal bir seçimdir.