0.17 Karat Pırlanta Çiçek Trend Küpe T3661 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.34 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın Estetik Dokunuşlar ile tasarladığı Pırlanta Çiçek Trend Küpe, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu küpeler, her anınıza değer katmak için sizleri bekliyor. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın ifadesini taşıyan bu özel ürünü keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.