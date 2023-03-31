Altın Balık Sırtı Kalp Charm Bileklik T686 Altın, 14 Ayar, 4.23 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın modern ve zarif tasarımıyla üretilen Altın Kalp Bileklik, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. Kaliteli malzemelerden üretilen bu bileklik, zarif ve modern bir görünüm sunar. Lizay'ın ifadesi olan "Altın Kalp Bileklik" ile şıklığınızı ön plana çıkarabilirsiniz.