Altın Beyaz Mavi Mineli Yonca Bileklik T9865 Altın, 14 Ayar, 11,21 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gök mavisi ve saf beyazın huzur veren uyumu, altının sıcak dokusuyla bu zarif yonca formunda hayat buluyor. Şansın en estetik halini bileğinizde taşıyacağınız bu tasarım, her adımda zarafetinizi fısıldayan zamansız bir parça. Hem kendinize vereceğiniz bir söz hem de sevdikleriniz için ışıltılı bir dilek niteliğinde.