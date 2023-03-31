0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye T218 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget kolye, zarif ve çağdaş bir tarzla tasarlanmıştır. Bu modern kolye, şıklığınızı tamamlayacak ve herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlayacaktır. Elegan ve modern ifadesini bir araya getiren bu kolye, herkesin dikkatini çekecek ve sizi özel hissettirecektir.