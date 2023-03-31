Altın Klasik Çoklu Top Küpe T1997 Altın, 14 Ayar, 1.52 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın halka küpe, Lizay'ın sade ve zarif ifadesinin sanatını yansıtan bir parçadır. Bu küpe, her anınıza şıklık ve zarafet katacak, kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bir seçenektir. Lizay'ın kalitesi ve estetiği ile tasarlanan bu küpe, her tarza uyum sağlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Sadelik ve zarafetin birleştiği bu parça, her kadının gardırobunda olması gereken bir aksesuardır.