Altın Mozaik Gerdanlık
Ürün Kodu : N153283
%0
166.736 TL
166.736 TL
PEŞİN FİYATINA 55.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mozaik Gerdanlık T5492
Altın, 14 Ayar, 16.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Mozaik Gerdanlık, eşsiz mozaik detaylarıyla sanatsal ve sofistike bir şıklık sunuyor. Zarif tasarımıyla günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu özel aksesuar, stilinize benzersiz ve göz alıcı bir dokunuş katıyor. Zamansız tasarımıyla her anınıza ışıltı katın!
Altın Mozaik Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 16.19 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Mozaik Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Mozaik Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Mozaik Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 55.579 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
166.736 TL
166.736 TL
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