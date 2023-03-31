2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük T3462 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.61 gr

Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 2.16 Karat

Kesim : Oval

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla hayat bulan Pırlanta Oval Yakut Yüzük, ışıltılı detaylarıyla göz kamaştırıyor. Bu muhteşem parça, zarafeti ve şıklığıyla her anınıza değer katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş yapmak için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfedin.