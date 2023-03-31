2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR36647
%0
76.296 TL
76.296 TL
PEŞİN FİYATINA 25.432 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük T3462
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.61 gr
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 2.16 Karat
Kesim : Oval
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.16 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.14 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla hayat bulan Pırlanta Oval Yakut Yüzük, ışıltılı detaylarıyla göz kamaştırıyor. Bu muhteşem parça, zarafeti ve şıklığıyla her anınıza değer katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş yapmak için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfedin.
2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.61 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 2.46 karat ağırlığında, G renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta ve yakut taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan yakut taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 25.432 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
76.296 TL
76.296 TL
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