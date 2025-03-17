2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe T5414 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.93 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.49 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.65 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Safir Kelepçe, safirin büyüleyici mavisi ve pırlantaların ışıltısıyla zarafeti buluşturuyor. Şık ve sofistike tasarımıyla her anınıza asil bir dokunuş katarken, zamansız şıklığıyla stilinizi tamamlıyor. Özel günler ve günlük kullanım için mükemmel bir seçim!