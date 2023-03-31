Altın Baget Kare Kolye T42 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.52 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist çizgilerle tasarlanan altın baget kolye, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu kolye, her tarza uyum sağlayacak bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz bu kolye, sizi her zaman şık ve zarif gösterecek. Lizay ifadesiyle kalite ve güvenceyi bir arada bulabileceğiniz bu kolye, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuar.