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Altın Baget Kare Kolye

Ürün Kodu : N082869
Altın Baget Kare Kolye
Altın Kare Küçük Baget Küpe
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9.860 TL
9.860 TL
PEŞİN FİYATINA 3.287 TL x 3 Taksit
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Tahmini Kargoya Veriliş :Bugün (14:00'dan sonra verilen siparişler sonraki iş günü kargolanacaktır)
Ürün Açıklaması

Altın Baget Kare Kolye T42

Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.52 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist çizgilerle tasarlanan altın baget kolye, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu kolye, her tarza uyum sağlayacak bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz bu kolye, sizi her zaman şık ve zarif gösterecek. Lizay ifadesiyle kalite ve güvenceyi bir arada bulabileceğiniz bu kolye, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuar.
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İade Koşulları

Altın Baget Kare Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.52 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Kare Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Beyaz altın bakımı nasıl yapılır?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Kare Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Damla Baget Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Kare Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.287 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.860 TL
9.860 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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