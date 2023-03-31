0.14 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Yüzük T3092 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Trend Yüzük, Zarafetle estetik bir ifade sunuyor. Şıklığı ve zarifliği ile dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Şimdi siz de bu zarif ve estetik yüzüğü keşfedin ve tarzınıza yeni bir soluk getirin.