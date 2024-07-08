0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye T5045 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade hatlarıyla dikkat çeken bu parça, her stile kolaylıkla uyum sağlayacak zamansız bir duruşa sahiptir. Modern yaşamın dinamizmine ayak uyduran bu tasarım, hem ofis stilinde hem özel anlarda zarif bir görünüm sunar.