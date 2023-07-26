4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
Ürün Kodu : DB13221
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354.072 TL
354.072 TL
PEŞİN FİYATINA 118.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T3893
Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.48 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 4.15 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalizm ve Refined Sanatı ile tasarlanan Pırlanta Su Yolu Bileklik, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu özel tasarım bileklik, pırlantanın eşsiz ışıltısını minimal bir şekilde yansıtırken, suyolu deseniyle de dikkat çekiyor. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz bu bileklik, tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor.
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.48 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 4.15 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F/G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 118.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
354.072 TL
354.072 TL
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