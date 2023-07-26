4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T3893 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.48 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 4.15 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve Refined Sanatı ile tasarlanan Pırlanta Su Yolu Bileklik, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu özel tasarım bileklik, pırlantanın eşsiz ışıltısını minimal bir şekilde yansıtırken, suyolu deseniyle de dikkat çekiyor. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz bu bileklik, tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor.