Altın Sarkıntılı Zikzak Küpe
Ürün Kodu : E1143236
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%0
30.464 TL
30.464 TL
PEŞİN FİYATINA 10.155 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sarkıntılı Zikzak Küpe T10618
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.83 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Keskin ve özgün zikzak çizgilerin zarif dökümü, yüzünüze estetik bir ahenk veriyor. Sıradanlıktan uzak, hareketli ve iddialı duruşuyla tüm bakışları üzerinize çekmek için tasarlandı.
Altın Sarkıntılı Zikzak Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.155 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.464 TL
30.464 TL
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