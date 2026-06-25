Altın Taşlı Çapa Kolye T10466 Altın, 14 Ayar, 0.88 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Denizden ilham alan çapa motifi, bu minimal altın kolyede zarif taş dokunuşlarıyla hayat buluyor. İnce formu sayesinde günlük stilinize sade ama anlamlı bir ışıltı katarken, katmanlı kolye kombinlerinde de kusursuz bir uyum yakalıyor. Gücü, umudu ve sağlam bağları simgeleyen tasarımıyla her anınıza eşlik edecek özel bir parçadır. Bazen en güçlü ifadeler, en zarif detaylarda saklıdır.