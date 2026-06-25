Altın Taşlı Çapa Kolye
Ürün Kodu : N178377
%0
8.636 TL
8.636 TL
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Çapa Kolye T10466
Altın, 14 Ayar, 0.88 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizden ilham alan çapa motifi, bu minimal altın kolyede zarif taş dokunuşlarıyla hayat buluyor. İnce formu sayesinde günlük stilinize sade ama anlamlı bir ışıltı katarken, katmanlı kolye kombinlerinde de kusursuz bir uyum yakalıyor. Gücü, umudu ve sağlam bağları simgeleyen tasarımıyla her anınıza eşlik edecek özel bir parçadır. Bazen en güçlü ifadeler, en zarif detaylarda saklıdır.
Altın Taşlı Çapa Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.636 TL
8.636 TL
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