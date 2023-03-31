2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe T2382 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.61 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta yakut küpe, zarafetin en iyi ifadesidir. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu küpe, her kadının stilini tamamlamak için mükemmel bir seçimdir. Sizi özel kılan ve her ortamda göz kamaştıran bir parça olan bu yakut küpe, her anınıza değer katmak için tasarlanmıştır. Şimdi bu eşsiz parçayı keşfedin ve zarafetinizi ifade edin.