0.38 karat Pırlanta Baget Küpe T326 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Sadelik ile Pırlanta Baget Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir mücevher parçasıdır. Bu küpeler, pırlanta taşlarıyla süslenmiş baget kesimleriyle dikkat çeker. Hem günlük kullanıma uygun olan hem de özel davetlerde şıklığınızı tamamlayacak olan bu küpeler, her tarza ve kıyafete uyum sağlar. Zarif tasarımıyla göz kamaştıran bu pırlanta küpeler, sizin için mükemmel bir seçim olacaktır.