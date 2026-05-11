Altın Geometrik Taşlı Kelepçe T10070 Altın, 14 Ayar, 9,86 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bilekte modern ve güçlü bir duruş sergiliyor. Geometrik çizgiler ile ışıldayan taş detayları arasındaki uyum, tasarıma çağdaş bir karakter kazandırıyor. Minimal ama etkili bir görünüm arayanlar için dikkat çekici bir alternatiftir.