Altın Geometrik Taşlı Kelepçe
Ürün Kodu : L094180
%0
96.492 TL
96.492 TL
PEŞİN FİYATINA 32.164 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Geometrik Taşlı Kelepçe T10070
Altın, 14 Ayar, 9,86 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bilekte modern ve güçlü bir duruş sergiliyor. Geometrik çizgiler ile ışıldayan taş detayları arasındaki uyum, tasarıma çağdaş bir karakter kazandırıyor. Minimal ama etkili bir görünüm arayanlar için dikkat çekici bir alternatiftir.
Altın Geometrik Taşlı Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9,86 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3-Altın Geometrik Taşlı Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın kelepçeleri temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Geometrik Taşlı Kelepçe, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Geometrik Taşlı Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 32.164 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
96.492 TL
96.492 TL
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