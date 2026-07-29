Altın Baget Taşlı Trend Yüzük
Ürün Kodu : R160209
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%0
14.144 TL
14.144 TL
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Trend Yüzük T10653
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.37 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hayatınızın en özel "evet" yanıtına eşlik edecek paha biçilmez bir simge. Sıradanlıktan uzak duruşuyla sevdiklerinizin kalbini fethedecek garanti bir jest.
Altın Baget Taşlı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.144 TL
14.144 TL
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